Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Vairs tikai viens punkts...

Tikai 90. minūtē peruānietis Luiss Iberiko izglāba "rīdziniekus" no zaudējuma un ļāva saglabāt pirmo vietu turnīra tabulā. Atgādināšu – ja "Riga FC" un RFS finišā būs vienāds punktu skaits, tad čempione būs RFS komanda, jo tai ir labāka (pašreiz – plus 71 pret plus 66) gūto un zaudēto vārtu starpība (visas četras savstarpējās spēles beidzās neizšķirti). Pārsteigums? Noteikti, taču, no otras puses, sezonas beigu daļā tā ir pavisam cita "Super Nova" - pēdējās piecās spēlēs Salaspils komanda zaudēja tikai vienreiz!