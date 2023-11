Ekmanis: Kritēriji valsts finansējuma sadalei LBSF ir katastrofāli

"No tā var sanākt, ka mēs, ledus trases sporta veidi, starp kuriem ir bobslejs ar augstākajiem sportiskajiem sasniegumiem Latvijā šogad - ar izcīnītu otro vietu pasaules čempionātā - neesam prioritāro sporta veidu sarakstā. Es uzskatu, ka tas nav normāli," pauda LBSF ģenerālsekretārs.

Ekmanis esot šokēts par Fiskālās disciplīnas padomes secinājumu, ka sporta finansējums nonāk dārgos nišas sporta veidos, un ieteikumu to iztērēt citādi.

"Tad, kad neprofesionāļi, ne nozares speciālisti, sāk regulēt, kā attīstīt sportu Latvijā, tas ir pilnīgi nepieņemami un stulbi," sacīja Ekmanis. "Es labprāt no padomes redzētu datus, cik eiro Latvija ir nopelnījusi no katra Eiropas fondu saņemtā finansējuma eiro. Es varu apliecināt tikai to, ka mēs par savu sporta veidu cīnīsimies līdz galam."