Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Eiropā vietas aizņemtas. Jāsadala titulu un "bronzu"

FK "Auda" galvenajam trenerim somam Simo Valakari ir pieredze kļūt par Somijas čempionu Seinejoki SJK galvenā trenera lomā (2015. gadā), ar šo komandu viņš vienreiz bija vicečempions un vienreiz ieguva Somijas kausu, bet ar Kuopio komandu divreiz spēkojās par Somijas čempiona titulu un abas reizes palika otrais. Trenera pieredze ir "Audas" pluss, taču vēl lielāks pluss ir 3 punktu pārsvars pār tuvāko sekotāju. Uzvara savā laukumā pār "Tukums 2000/Telms" nodrošināja vismaz ceturto vietu un līdz ar to piedalīšanos Eiropas kausu izcīņā arī nākamsezon. Tukumniekiem, protams, bija savi mēŗķi, turklāt šosezon spēlēs ar "Audu" viņi abās pēdējās reizēs atspēlējās no 0:2 un panāca 2:2, bet pirmā riņķa spēlē pat uzvarēja viesos ar 3:0. Šoreiz FK "Auda" uzvarēja – 1:0. Līdz ar to zemāk par ceturto vietu tā pat teorētiski vairs nevar būt.