Latvijas snūkerists Judins pasaules čempionātā sasniedz astotdaļfinālu

Judins, kurš pēc grupu turnīra izsēts ar ceturto numuru, no pirmās kārtas bija brīvs, bet otrajā līdz četriem uzvarētiem freimiem ar 4-2 uzvarēja Habibu Sabahu no Bahreinas (36.).

Iepriekšējās dienās Judins ar 4-0 pārspēja Audaju Nusjeratu no Jordānijas, ar 4-1 pieveica Ali Huseinu no Irākas un ar 4-0 uzvarēja Antoni Polusu no Kipras, triumfējot savā apakšgrupā.