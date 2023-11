No līdumnieku komandas līdz Otrās līgas čempioniem: Mārupes futbola vēsture

Mārupe ir viena no jaunākajām pilsētām Latvijā, taču tās vēsture kā apdzīvotai vietai sniedzas gana tālu pirms 2022. gada 1. jūlija, kad tā oficiāli kļuva par pilsētu. Mūsdienu Mārupes teritorija sāka attīstīties 19. gadsimtā pēc dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemes guberņā, bet pirmās Latvijas brīvvalsts beigu periodā Mārupes pagasts bija teritorijas ziņā mazākais, bet visblīvāk apdzīvotais Rīgas apriņķī.

Par pirmā futbola laukuma ierīkošanu Mārupē arī ziņas ir aptuvenas - 1952. gadā laikrakstā "Darba Balss" varēja lasīt: "Savā laikā Mārupē pie tautas nama ierīkoja sporta laukumu. Tur iekārtoja futbola un volejbola laukumus, skrejceļu, vietu lēkšanai utt." Kad bija šis "savā laikā"? Mārupes tautas nama (tagadējais Kultūras nams) būvniecību sāka 1936. gadā, tolaik to būvējot kā Aizsargu namu, proti, piederīgu Aizsargu organizācijai, kura aktīvi nodarbojās ar sportu. Vienlaikus darbi negāja sevišķi ātri, un atklāja šo ēku vien vācu okupācijas laikā, 1942. gadā – kā Pagasta māju. Vai sporta laukumu ierīkoja jau trīsdesmitajos gados, vai arī vēlāk, informācijas trūkst. Lai vai kā, 1952. gadā tā stāvoklis bija bēdīgs un sportam to jau kādu laiku neizmantoja, jo tajā pašā rakstā varēja lasīt: "Tas aizaudzis zālēm kā pļava. Jūnijā sporta laukumā nopļāva pat sienu. Tagad uz sporta laukuma ganās zirgs, kas it kā pieder tautas namam, bet ko darbā izmanto R. Zīraks." Ciema padome tikām skaidroja, ka sporta laukumu nepieciešams pārcelt uz citu vietu, jo esošais atrodoties daļēji zem elektrības vadiem. Tiesa, kā tika apgalvots, futbols uz šī laukuma tiekot spēlēts, neprecizējot gan, vai R. Zīraka zirgs arī piedalās spēlēs.