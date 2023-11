Šiliņam iespaidīgs "double-double" Eiropas kausa spēlē; Stumbris tuvu "triple-double" uzvarā

Šiliņš, spēlējot 31 minūti un četras sekundes, grozā raidīja 12 no 15 divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva četras kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, iekrāja labāko +/- rādītāju komandā (+8) un tika pie 36 efektivitātes koeficienta punktiem.