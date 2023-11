Kurucs kaldina uzvaru cīņā pret savulaik pārstāvēto "Barcelona"

Pusi no iespētā jeb sešus punktus Kurucs guva spēles pēdējās divarpus minūtēs, kad svarīgās epizodēs savāca arī pāris atlēkušās bumbas aizsardzībā.

Latviešu basketbolists spēlēja 23 minūtes un 23 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+7) un nopelnīja 17 efektivitātes koeficienta punktus.