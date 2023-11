Tapusi grāmata par Latvijas basketbola leģendu Alfrēdu Kraukli

Alfrēds Krauklis (08.12.1911. – 17.11.1991.) 20. gadsimta trīsdesmitajos gados bija viens no Latvijas labākajiem basketbolistiem – 1939. gadā Eiropas vicečempions. Viņš bija vienīgais no pirmskara zvaigžņu plejādes, kas sveiks izgāja cauri kara vētrām un turpināja Latvijā darīt to, ko gribēja visvairāk un prata vislabāk, – strādāt basketbolā.