Graudiņa/Samoilova sezonas pēdējo "Elite 16" turnīru sāk ar zaudējumu pasaules ranga līderēm

Otrajā setā latvietes pirmo reizi vadību ieguva pēc Graudiņas "eisa" (3:2), bet vēlāk Samoilovas uzbrukums deva plus divus punktus (8:6). Pēc tehniskā pārtraukuma Latvijas sportistes piespieda pretinieces kļūdīties un guva trīs punktus pēc kārtas, nostiprinot vadību (14:10), kuru gan tikpat ātri izlaida no rokām un pēc Ramusas bloka bija jau iedzinējos (14:15). Pēcāk Graudiņa/Samoilova atgriezās vadībā un ieguva pat četras setbumbas, no kurām izmantoja jau pirmo - 21:16.