Basketbolists Šiliņš gūst 13 punktus zaudētā Vācijas bundeslīgas spēlē

Šiliņš spēli uzsāka pamatpieciniekā un laukumā pavadītajās 28 minūtēs un 20 sekundēs realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, pārķerta bumba, viens bloķēts metiens, trīs kļūdas, piecas personiskās piezīmes, efektivitātes koeficients desmit un +/- rādītājs -6.