Video ⟩ Gražuļa rezultativitāte neglābj komandu no zaudējuma ULEB Eirokausā

Gražulis spēlēja 29 minūtes un 35 sekundes un meta grozā četrus no sešiem divu punktu metieniem, divus no astoņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī atzīmējās statistikā ar sešām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, divām kļūdām, vienu pārtvertu piespēli, piecām piezīmēm un diviem izprovocētiem sodiem, iekrājot efektivitātes koeficientu desmit.