"Mihaels palīdzību būtu saņēmis ātrāk." Žurnālists atklāj jaunas detaļas par Šūmahera negadījumu

Gideons sadarbībā ar vācu telekompāniju ADR ir izveidojis vairāku epizožu podkāstu, kurā atskatās uz notikušo negadījumu. Vienā no fragmentiem viņš aprunājās ar aculiecinieku un slēpošanas instruktoru vārdā Andrē, kurš bijis viens no pirmajiem cilvēkiem notikuma vietā.

Līdz ar to pirmās palīdzības sniedzēji nepareizi novērtējuši situācijas nopietnību. Pilota veselības stāvoklis strauji pasliktinājies helikopterā, kas viņu aizgādāja prom no notikuma vietas. Šūmaheru vajadzēja pieslēgt pie mākslīgās elpināšanas un skābekļa maskas. Lai to izdarītu, mediķu helikopters nolaidās mazajā Motjēras pilsētā. Tur tika pieņemts lēmums, ka Šūmahers jānogādā Grenobles Universitātes slimnīcā.