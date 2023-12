Šteinbergs sasniedz karjeras rekordu Spānijas čempionātā un kaldina uzvaru pār "Barcelona"

Latviešu basketbolists, laukumā pavadot 23 minūtes un 18 sekundes, realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja vienu metienu, izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu, dalīja labāko +/- rādītāju komandā (+16) un arī dalīja produktīvākā spēlētāja godu ar 17 efektivitātes koeficienta punktiem.