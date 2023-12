Video ⟩ Šmita rezultativitāte neglābj "Žalgiri" no zaudējuma Eirolīgas spēlē

Latvijas basketbolists 34 minūtēs un 17 sekundēs laukumā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, sakrāja rezultatīvu piespēli, divas pārķertas bumbas, divas piezīmes, izprovocēja četrus pretinieku pārkāpumus un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu 19.