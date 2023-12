FOTO ⟩ Ar Vējoņa uzrunu atklāta fotogrāmata "LATVIAAA" par mūsu basketbolistu leģendāro sniegumu PK 2023

Grāmata "LATVIAAA" ir fotogrāfa Mikus Kļaviņa tverts vizuāls stāsts par Latvijas vīriešu basketbola izlases panākumiem 2023. gada FIBA Pasaules kausā basketbolā. Ceļš no Rīgas uz Indonēziju un Filipīnām atklājas unikālos kadros no komandas ikdienas, treniņiem, spēlēm un vēsturiskajām uzvarām. Ieskaties TVNET sagatavotajā foto atskatā no grāmatas atklāšanas svētkiem!