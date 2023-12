Video ⟩ Ābols: Negribētu būt pārāk kritisks

Ābols izcēla, ka spēli varētu sadalīt vairākos nogriežņos un viens no tiem ir mača ievads, kurā Latvija tika pie piecu minūšu vairākuma, kuru nespēja izmantot, lai izvirzītos vadībā.

"Principā spēli zaudējām nevienādos sastāvos. Zviedri efektīvi to realizēja. Otrajā trešdaļā, kad rezultāts bija 0:2, uzskatu, ka labi spēlējām un bija vārtu gūšanas iespējas. Tad bija neattaisnojams noraidījums, uz kuru bijām izprovocēti, un ielaidām vieglus trešos vārtus. Uzreiz pēc tam arī ceturtie," teica treneris, piebilstot, ka mača pēdējās desmit minūtes Latvijas hokejistiem bija visneveiksmīgākās.

Ābols arī nebija apmierināts ar to, kā Latvijas hokejisti darbojās mazākumā, norādot, ka hokejisti spēlējuši aizsardzībā citādāk nekā to paredzēja iespēlētā taktika. "Ir nakts, lai to mēģinātu uzlabot," viņš norādīja.