Gražulis un Blumbergs rezultatīvi uzvarētos ULEB Eirokausa mačos

Gražulis laukumā pavadīja 24 minūtes un 22 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie 25 efektivitātes koeficienta punktiem.