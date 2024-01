Video ⟩ Pasečņiks rezultatīvākais spēlētājs Spānijas augstākās līgas mačā

Pasečņiks laukumā pavadīja 21 minūti un 19 sekundes un realizēja septiņus no 11 divu punktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un divus no trijiem soda metieniem. Viņš arī atzīmējās statistikā ar četrām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, vienu kļūdu, divām piezīmēm, četriem izprovocētiem sodiem un tika pie +/- rādītāja -5 un efektivitātes koeficienta 20.