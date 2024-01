Noskaties ⟩ Eiduka par izcilo panākumu: necerēju, ka varu sasniegt ko tādu

"Nebija pārliecības par saviem spēkiem un par to, uz ko esmu spējīga, jo sezonas sākums bija pilns ar problēmām un nezināju, kā būsim tikuši cauri tam visam. Šobrīd ir izdarīts tik daudz, ka domāju, ka neviens to negaidīja. Esmu ļoti gandarīta par šīs tūres rezultātiem," teica Eiduka.

Pēdējā no septiņiem "Tour de Ski" posmiem pēdējā trešdaļā no distances sportistes devās augšup kalnā pa kalnu slēpošanas trasi. Latvijas sportiste atklāja, ka pirms starta cerēja, ka noslēdzošajā posmā viņa aizvadīs vienu no labākajām dienām, jo tā bija viņai parocīga distance.