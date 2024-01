Ostapenko izsēta ar 11. numuru "Australian Open" turnīrā

Aiz Švjontekas izliktas spēlētājas pēc ranga - ar otro numuru izlikta pagājušā gada uzvarētāja Arina Sabaļenka, trešo - Jeļena Ribakina no Kazahstānas, kurai seko amerikānietes Korija Gofa un Džesika Pegula. Sestais numurs ticis tunisietei Onsai Žabērai, septītais - Markētai Vondroušovai no Čehijas, ar astoto numuru izsēta grieķiete Marija Sakari,devīto - čehiete Barbora Krejčīkova, bet desmito - Beatrise Hadada Maja no Brazīlijas.