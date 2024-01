Štolcermanis februārī startēs F-4 sacensībās Abū Dabī

"Vakar, kad atlidoju uz Latviju no "RM Latvia" nometnes Spānijā, saņēmu ziņu no komandas par to, ka ir atbrīvojusies vieta uz pēdējiem diviem "F-4 UAE" posmiem. Esmu ļoti priecīgs. Varbūt vēlējos ar vairāk sacensībām iesākt 2024.gada sezonu, kamēr visi konkurenti jau trenējas un brauc sacensības, bet, protams, ka esmu pateicīgs arī par šiem diviem posmiem," stāsta Štolcermanis.