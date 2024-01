Dzīves līkloči – no slavena radio sporta šova līdz cietumsodam

Kreigs Kārtons (Craig Carton) pirms nepilniem divdesmit gadiem kļuva par vienu no populārākajām radio personībām ASV lielpilsētā Ņujorkā. Viņa vadībā WFAN radiostacijā sporta šovs "Boomer and Carton" bija klausītākais raidījums vīriešu auditorijā no 25 līdz 54 gadiem. Studijā viesojās spožākās sporta un popkultūras zvaigznes. Pēc desmit gadiem slavas zenītā radio šovmenis nonāca dzīves zemākajā punktā – tika arestēts un nonāca ieslodzījumā...