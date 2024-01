Noskaties ⟩ Lilards papildlaika pēdējā sekundē ar tālmetienu izrauj "Bucks" uzvaru NBA spēlē

Tuvojoties papildlaika beigām, "Kings" komandai bija četru punktu pārsvars, taču 11,5 sekundes pirms pagarinājuma beigām Bruks Lopess ar tālmetienu panāca 140:141. Atbildes uzbrukumā De'Ārons Fokss iemeta vienu no diviem soda metieniem.

Lilards no galalīnijas izspēlēja bumbu Lopesam, kurš to atdeva atpakaļ komandas biedram. Pēdējā sekundē Lilards izpildīja sarežģītu tālmetienu no apmēram deviņiem metriem un izrāva "Bucks" komandai 15. uzvaru pēc kārtas mačos ar "Kings".