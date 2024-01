Foto ⟩ Caune un Šilovs - Latvijas gada labākie sportisti

Uzvarētājs desmit nominācijās tika noteikts tāpat kā pagājušajā gadā, ņemot vērā trīs komponentes - tautas balsojumu, kas veidos 50% no kopējā balsojuma, akreditēto sporta žurnālistu balsojumu, kas veidos 25% no kopējā balsojuma, un 15 sportistu, kuri nebūs nominēti nevienai no balvām, un ir Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK), Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) un Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) valžu izvirzīti, balsojums, kas veidos atlikušos 25% no kopējā balsojuma.