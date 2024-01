Video ⟩ Strēlnieks un Gražulis rezultatīvākie savās komandās Itālijas A sērijas mačos

Latvietis 26 minūšu laikā grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem, četrus no deviņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, ar 16 efektivitātes koeficienta punktiem bija produktīvākais viesu rindās un tika pie negatīva +/- rādītāja (-2).