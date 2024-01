Kamaniņu braucējam Markitānam ceturtā vieta Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs

Kalnu slēpotāja Frīda Saļņikova supergiganta sacensībās finišēja 58,48 sekundēs un ierindojās 40.pozīcijā. Viņa piekāpās uzvarētājai Kamillai Vanni no Itālijas 4,94 sekundes. Vīriešu sacensībās supergigantā Pauls Pēters Prancāns, veicot trasi minūtē un 0,52 sekundēs, ieņēma 48.vietu. Latvietis zaudēja labākā rezultāta īpašniekam vācietim Beno Brandim 6,10 sekundes.

Vēl Latvijas biatlonisti Madara Veckalniņa un Adrians Māris Šņoriņš jauktajā pāru stafetē ierindojās 23.pozīcijā 30 komandu konkurencē. Latvijas duets kopā izmantoja 18 rezerves patronas un nopelnīja sešus soda apļus, piekāpjoties uzvarētājiem no Francijas Alisei Drusērai un Antonēnam Gijamnepilnas deviņas minūtes.

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19.janvāra līdz 1.februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.