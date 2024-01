Foto ⟩ Latvijas kamaniņu braucējiem sudrabs Jaunatnes ziemas olimpisko spēļu stafetē

Kalnu slēpotāja Frīda Saļņikova milzu slaloma sacensībās ierindojās 27. vietā. Pirmajā trasē Latvijas kalnu slēpotāja uzrādīja 34. labāko laiku, bet otrajā trasē viņai 27. pozīcija un šī vieta arī summā. Par čempioni divu braucienu summā kļuva Džoržija Kolomba no Itālijas, kurai Saļņikova zaudēja 11,32 sekundes. Finišu sasniedza 43 sportistes.

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19. janvāra līdz 1. februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.