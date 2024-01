Video ⟩ RFS futbolisti Livonijas Ziemas kausā sagrauj "Kalev" komandu

Otrajā puslaikā, 53.minūtē, pēc Mikadzes Nagasavas sitiena atlēkušā bumba nonāca pie Sedrika Kuadio, kurš nostiprināja rīdziniekiem vadību. 76.minūtē Kuadio vēlreiz bija precīzs pēc atsistās bumbas iegūšanas, bet kompensācijas laika pirmajā minūtē nekļūdīgu sitienu no apmēram desmit metriem izpildīja Aleksejs Golijanins.

Komandas ir sadalītas trīs līgās - katrā pa astoņām komandām jeb pa četrām vienībām no katras valsts. Savu līgu ietvaros katra no dalībniecēm aizvadīs pa četrām spēlēm, sacenšoties ar komandām no kaimiņvalsts un tādējādi ieņemot attiecīgu vietu savas līgas kopvērtējumā.