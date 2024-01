Slēpju smērētājs seksuāli uzmācies bijušajai ASV biatlonistei Rīdai

"SafeSport" izmeklēja gadījumu, kur Rīdu, viņai ASV izlases sastāvā piedaloties Pasaules kausa sacensībās, gadiem ilgi ir seksuāli vajājis ASV izlases slēpju smērētājs no Čehijas Garabīks.

Biatlonā slēpju slīdamībai ir liela nozīme sacensību rezultātos. Tāpēc sportistei, kurai seksuāli uzmācas slēpju smērētājs, nav viegli apturēt šīs darbības, "neuztraucoties par to, ka tas var apdraudēt sportista sniegumu", teikts konfidenciālajā "SafeSport" ziņojumā, kas ir nonācis ziņu aģentūras "The Associated Press" rīcībā.