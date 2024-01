Skūpsta skandāls: FIFA patur spēkā Ruvjalesam piemēroto diskvalifikāciju

Ruvjaless iepriekš sacīja, ka skūpsts bija abpusējs un no amata atteicās atkāpties, tomēr Ermoso to noliedza, sakot, ka skūpstu nav vēlējusies un vēlāk iesniedza sūdzību par RFEF prezidentu prokuratūrā. Septembrī Ruvjaless atkāpās no RFEF prezidenta amata un FIFA viceprezidenta amata.