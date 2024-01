Video un audio ⟩ Zigmārs Raimo – par "Rīgas Zeļļiem", 3x3 basketbolu, studijām Havaju salās un kāpēc Latvijā ir jaukāk nekā ASV

Latvijas basketbolists ieguva universitātes diplomu finanšu jomā. Studijās viņš rakstīja pētniecisko darbu par vietējiem bezpajumtniekiem, kuri sarunās ar Raimo atklāja savas dzīves likstas. Daudzi grūtībās nonākuši alkohola un narkotiku dēļ. Viņš sastapa arī tādus bezpajumtniekus, kas uz dzīvi Havajās pārcēlušies no citiem ASV štatiem, lai izbēgtu no ziemas – no riska nosalt. Raimo arī satika ģimeni, kas dzīvoja teltī, taču spēja nopelnīt naudu pārtikai un bērniem mācību grāmatām.