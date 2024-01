Video ⟩ ACB izceļ Pasečņika ievērojamo progresu jaunā trenera vadībā

ACB norāda, ka ar Pasečņika sniegumu nav bijis gana, lai viņš nopelnītu mēneša labākā spēlētāja balvu, jo viens no kritērijiem ir vismaz 50% uzvaru, taču "Palencia" janvārī guva panākumus divās no piecām spēlēm. Toties latvietis par vērtīgāko kļuva divās spēļu dienās pēc kārtas.

Piecos mačos Gila vadībā latvietis ievērojami uzlabojis savu rezultativitāti (no 9,2 līdz 22,8 punktiem spēlē), efektivitāti (no 11,4 līdz 29,2) un vairāk dalījies ar rezultatīvām piespēlēm (no 0,7 līdz 1,8). Pasečņikam bijis arī lielāks spēles laiks - no pirmās līdz 15. kārtai viņš vidēji laukumā bija 18 minūtes un 35 sekundes, bet pēdējās piecās kārtās spēlējis caurmērā 24 minūtes un 24 sekundes.