"Go3" pārņem "Viaplay" sporta pārraižu portfeli Baltijas reģionā

"Go3" no "Viaplay" apakšlicencēs sacensības vairākos sporta veidos. Futbolā būs vērojama UEFA Čempionu līga, UEFA Jaunatnes līga, UEFA UEL un UECL, UEFA Nāciju Līga, UEFA čempionātu kvalifikācijas, EURO 2024, Premjerlīga, FA Kauss, Karabao kauss, Sieviešu Superlīga, Sieviešu FA kauss, Sieviešu bundeslīga, Vācijas kauss sievietēm un citas pārraides.

Motoru sportā varēs vērot Formula 1, Formula 2, Formula 3, IMSA sērijas, Indycar. Hokejā apakšlicencēs NHL un SHL; cīņu sportā - KSW, Invicta, Enfusion; golfā - US Open, The Open sieviešu un vīriešu turnīri, DP Pasaules golfa tūre, LPGA tūre, US PGA, Āzijas tūre, Ryder kauss.