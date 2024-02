Lielbārži aizvadīs treniņnometni Itālijā. Brāļi šosezon plāno startēt visos PČ posmos

"Atkal mēģināsim sajust, kā ir braukt ar motociklu. Tad atgriezīsimies atpakaļ skolā un februāra beigās atkal brauksim uz otru motokrosa nometni. Šogad plānojam aizvadīt visus pasaules čempionāta posmus blakusvāģu motokrosā. Ceram startēt arī dažos Latvijas čempionāta posmos. Noteikti viens būs mūsu mājas trasē - Madonā, mūsu fanu un atbalstītāju priekšā. Starp pasaules čempionāta posmiem aizvadīsim arī dažas sacensības Francijas čempionātā. Varbūt arī Vācijā, bet to rādīs laiks, par to vēl lemsim. Šobrīd notiek aktīva gatavošanās. Joprojām meklējam sponsors un atbalstītājus, lai varam veiksmīgi aizvadīt visas iecerētās sacensības. Paldies visiem, kas mūs atbalsta! Mēs novērtējam to, tas palīdz mūsu ceļā uz augstākām virsotnēm," norādīja brāļi Lielbārži.