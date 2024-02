Foto ⟩ Dienvidkorejā svinīgi noslēgtas Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19. janvāra līdz 1. februārim norisinājās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.