Riteņbraukšanas federācija: Valsts atbalsta nepārtrauktība ir svarīga

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) intervijā Latvijas Radio teica, ka Buka paustās bažas par to, ka sportisti vēl nav saņēmuši valsts finansējumu šim gadam, ir pārspīlētas, jo līgumi gadu no gada tiek pārslēgti vienā laikā, un jau drīzumā nauda tiks pārskaitīta. Uz ministres izteikumiem publiski sociālās tīklošanās vietnē "X" atbildēja Latvijas vadošais šosejas riteņbraucējs un LOK Atlētu komisijas pārstāvis Toms Skujiņš, kurš uzsvēra, ka vairāki sportisti jau ir nometnēs, kas netiek finansētas no valsts.