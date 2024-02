- No piecdesmit un drusku uz augšu. Šie procenti atkarīgi no vārtsarga meistarības, pieredzes, vecuma, spēļu daudzuma savas komandas vārtos. Bet jebkurš treneris liks vārtos savu labāko vārtsargu, jo katrs treneris grib uzvarēt. Un skatās, cik spēļu vārtsargs var uzvarēt sezonā. Kā zināms, vārtsargi ir ļoti viegli ievainojamas personības. Viņiem nedrīkst publiski un visas komandas priekšā kaut ko aizrādīt, trenerim ar vārtsargiem jābūt ļoti delikātam – viņus visus vajag glaudīt pa spalvai. Jo visi grib spēlēt vārtos. Vesels vai slims, bet grib spēlēt. Kaut vai tas pats gadījums ar Edgaru Masaļski pirms vairākiem gadiem. Viņš jau arī Latvijas izlasē nelaida nevienu citu vārtsargu. Tāda ir vārtsarga būtība – vieta vārtos ir tikai vienam. To es stāstu arī "Prizmas" vārtsargiem – vārti ir vieni, bet jūs esiet trīs vai četri. Nav obligāti jānokož konkurentam kāja, bet treniņos ar cīņassparu jāpierāda, ka esi labāks. Un treneris vārtos vienmēr liks to vārtsargu, kurš var uzvarēt vairāk spēļu. Varbūt citi treneri tā nedomā, bet es kā vārtsargu treneris esmu pārliecināts, ka jādara tieši tā.