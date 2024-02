Noskaties ⟩ Porziņģis rezultatīvs "Celtics" graujošā uzvarā NBA spēlē

Porziņģis laukumā pavadīja 27 minūtes un 44 sekundes, realizēja divus no pieciem tālmetieniem, astoņus no 12 divpunktu metieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā bija arī astoņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni, viena kļūda un divas personīgās piezīmes.