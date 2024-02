Sandis Ozoliņš: Cilvēks, kurš man šķita ļoti loģisks, ļoti mierīgs, dzīvojis ASV, pelnījis tur naudu, sāka…

"Klausies, nestrīdamies tagad par to jautājumu, kuru mēs neizlemsim, saglabājam profesionālas attiecības, mums nevajag celt šos jautājumus, jo patiesība nebūs nevienam, jo mēs katrs redzam šo jautājumu no sava skatupunkta un saviem apstākļiem. Tā mēs novienojāmies, vēl vienu reizi sazvanījāmies, bet vairāk neesam runājuši tieši ar šo konkrēto personu. Ir viens cits cilvēks, ar kuru ir sanācis [runāt], bet tas nebija dialogs. Es uzklausīju viņa viedokli un sapratu, ka nav jēgas argumentēt, jo viņam ir savs pamatojums, sava pārliecība, sava informācijas sfēra, kurā viņš saņem to informāciju, kas viņam tiek pasniegta, un viņa secinājums bija viens – Rietumi pūst, krīt kopā, gāžas, tūlīt viss beigsies, un mēs esam uz zaļā zara, tāpēc skatieties, cik jums ir slikti, bet mums ir labi," pastāstīja Putins.