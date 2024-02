LOK vēlas vairāk skaidrības par valsts finansējuma sadali sportam

"Ir sportisti, kuri jau laikus zina, ka viņiem ir jāmeklē finansējums, bet ir situācijas, kurās tas ir apgrūtinoši. Trakākais tajā visā ir neziņa. Pat ja nauda tiek aizņemta, mums ir jāzina, kad mēs to varēsim atgriezt, taču šobrīd mēs nezinām arī to. Mums bija sapulce ar IZM un tikām mierināti, bet konkrētu atbildi par to, kad būs nauda un kad varēsim noslēgt līgumus, mēs nesaņēmām," atklāja sportiste.