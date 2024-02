Latvijas hokejā tas ir nebeidzams stāsts, kur viena puse vaino otru jauno hokejistu pārvilināšanā. Apvainotās puses gadījumā vissliktākais klubs pie mums ir Hokeja skola "Rīga", kas, izmantojot dažādas garšas burkānus, pārvilina talantīgākos jauniešus pie sevis. Tādējādi noplicinot tos klubus, no kuriem dabūts "jaunais talants". Mūžsens strīds, kurā nav iespējams kompromiss. Bet principā par šā raksta līdzautoru (iedvesmotāju?) jāuzskata kolēģis Ulvis Brože, kurš, komentējot Latvijas virslīgas spēles, nosauc arī pilsētu, no kuras nācis šis "Kurbada", "Mogo" vai "Zemgales" hokejists. Ļoti pareizs uzstādījums: pamati ir jāciena.

Pirms dažiem gadiem vai arī tikai aizpērn vai pērn par zemgaliešiem kļuvušie. Gandrīz no visas Latvijas! No Liepājas četri (Lazarenoks, Krūmiņš, Vilmans, Homjakovs), no Brocēniem četri (R. Vītols, G. Millers, D. Andersons, Strādnieks), no Valmieras trīs (Alksnis, Roķis, Bucenieks), no Daugavpils (Andrejevs, Užulis) un Talsiem (Gricinskis, Slišāns) pa diviem, no Ventspils (Kristiņš) un Jūrmalas (Zelts) – pa vienam un tad krietns pulks eksrīdzinieku, kur dažiem pirmais vai t.s. jaunatnes klubs zināms – "Pērkons" (Seilis), "Prizma" (Kazaks), vai arī rakstos grūti nosakāms (Cimermanis, Bajaruns-Galejs, Vutkevičs, Porejs, Dīķis).