Spānijas basketbola izlase paziņo kandidātus pret Latviju: sastāvā arī Rubio

C grupā Spānija 22. februārī mājās tiksies ar Latviju, bet 25. februārī viesosies Beļģijā. Latvijas izlase šajā dienā mājās spēlēs ar Slovākiju.

Kvalifikācijā piedalīsies 32 izlases, no kurām finālturnīrā iekļūs 24 komandas. Ārpus konkurences kvalifikācijā startēs izlases, kas uzņems finālturnīru, - Latvija, Kipra, Polija un Somija, kurām jau ir garantēta dalība Eiropas čempionātā.

No apakšgrupām, kurās nav iekļauta kāda no Eiropas čempionāta saimniecēm, finālturnīrā iekļūs trīs vienības, bet no pārējām četrām apakšgrupām ceļazīmes iegūs divas komandas.