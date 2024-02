Nākamajā sezonā Sigulda PK kamaniņu sportā uzņems gada sākumā

Nākamajā sezonā iecerēti deviņi Pasaules kausa posmi no 2024. gada decembra līdz 2025. gada februārim.

Sezona sāksies pirmajā decembra nedēļas nogalē ar posmu Lillehammerē, bet turpmākajās divās nedēļās būs etapi Īglsā un Oberhofā. Pasaules kausa ceturtais posms norisināsies no 3. līdz 5. janvārim Siguldā, bet turpmākajās janvāra nedēļās sacensības uzņems Vācijas trases Altenbergā, Vinterbergā un vēlreiz Oberhofā.

No 6. līdz 8. februārim kamaniņu braucēji Vsitlerā cīnīsies par pasaules čempionāta medaļām, nedēļu vēlāk būs posms Phjončahanā, bet sezona noslēgsies no 21. līdz 23. februārim kādā no Āzijas trasēm.