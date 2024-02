Roberts Blūms: Komunikācija ar treneri ir izveidojusies ļoti, ļoti laba

"Par iekļūšanu kandidātu sarakstā bija ļoti liels prieks. Parādījās arī milzīga motivācija un neliels uztraukums. Savā ziņā ir piepildījies viens no maniem sapņiem. Protams, arī esmu lepns pats par sevi," teica Blūms.

"Cerēju un smagi strādāju katru dienu, lai to sasniegtu. Tā bija cerība un esmu pateicīgs, ka tas tā ir salicies," iekļūšanu Latvijas izlases kandidātu lokā komentēja basketbolists.

"Komunikācija ar treneri ir izveidojusies ļoti, ļoti laba. Kad es spēlēju jauniešu izlases, viņš bija atnācis uz kādu treniņu vai spēli. Šodien aprunājās ar mani par to, ko viņš sagaida no manis, par visu spēles sistēmu. Nekas cits kā pozitīvisms no viņa puses nav bijis," stāstīja Blūms.