Video ⟩ Iekarot miljoniem siržu visā pasaulē. Džeremijs Lins

Lins pievērsa kino režisoru uzmanību, jo bija skaidrs, ka tiek rakstīta vēsture un to nedrīkst atstāt bez ievērības. Dokumentālo filmu par Linu - "38 at the Garden" iespējams noskatīties "LMT Viedtelevīzijā". Kāpēc tāds nosaukums? 38 apzīmē Lina karjeras rezultativitātes rekordu slavenajā "Madison Square Garden" arēnā. Turklāt viņš to paveica pret leģendāro Losandželosas "Lakers" un atnesa savai komandai uzvaru. Viena cilvēka izrāde!