Foto un video ⟩ Banki: Parādījām, ka varam cīnīties arī tad, kad spēle kļūst saspringta

"Tas bija emocionāli nozīmīgi, ka necēlām paniku. Sagaidījām no Slovākijas tādu spēles stilu, kurā viņi lielākoties spēlēja bez garajiem. Viens no pagriezieniem bija tas, kā mēs atbildējām uz to un reaģējām, jo šis nebija viens no mūsu labākajiem vakariem. Ir svarīgi atrast risinājumu, šodien spēlētājiem tas izdevās," stāstīja treneris.