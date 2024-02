Pirms astoņiem gadiem Kārlis kopā ar savu domubiedru Gintu Barkovski veica Dienvidatlantijas okeāna šķērsošanu airu laivā no Lūderlicas, Namībijā, līdz Rio das Ostras, Brazīlijā, 142 dienu laikā. Viņi devās uz 2016. gada Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm.

Sekojuši vēl vairāki iespaidīgi ceļojumi ar divriteni un to pašu airu laivu, līdz Kārlis ir atgriezies Āfrikā. Kontinentā, kur sākās viņa ceļš apkārt pasaulei. Šobrīd viņš ir uz divriteņa kaut kur Zambijā un pamazām virzās pretī Lūderlicai, lai savienotu punktus. Vēl tāls ceļš priekšā, bet, ja ņem vērā jau paveikto, tad tāds "nieks" vien ir...

Sazvanāmies brīdī, kad Kārlis ir atradis vietu, kur paslēpties no saules - ēnā. Viņš piestājis pie viena no retajiem kokiem ceļmalā aptuveni 50 kilometrus no Zambijas robežas, bet pats atrodas Tanzānijā. Ik pa laikam dzirdams troksnis telefonām, kā garām viņam pabrauc smagās mašīnas. Vienā brīdī Kārlis saka: "Man tikko garām pabrauca viens džeks ar mocīti, kuram ir ne vairāk kā 10 gadi."