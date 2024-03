Virslīgas favorīti prognozē sarežģītu cīņu par godalgām

"Liepāja", kas ir viena no pretendentēm godalgu sadalē, būs citādāka komanda, jo klubam pievienojušies daudzi jauni futbolisti, sacīja vēju pilsētas komandas stūrmanis Tamazs Pertija.

"Spēle pagaidām nav tāda, kā vēlētos, taču turpinājumā viss būs labāk," teica Pertija, kurš uzsvēra, ka mačs ar otru Liepājā bāzēto komandu "Grobiņu" būs īpaši interesants. "Viņi ir pelnījuši būt virslīgā, arī Liepājai tas nāk par labu, ja pilsētā ir vēl viena komanda. Jau no pirmās kārtas šosezon būs ļoti nopietnas spēles, neskatoties uz to, kas būs pretī. Tas ir ļoti vajadzīgs čempionātam, lai izejot laukumā, uzreiz nav skaidrības par to, kurš būs uzvarētājs."