Valainim divas trešās vietas Eiropas čempionātā ratiņpaukošanā

Sacensībās C grupā ar floreti Valainis apakšgrupā uzvarēja trīs no pieciem dueļiem, izslēgšanas cīņās viņš no pirmās kārtas bija brīvs, bet otrajā jeb pusfinālā ar 12:15 zaudēja nākamajam čempionam Serhijam Šavkunam no Ukrainas. Sacensībās ar špagu Valainis apakšgrupā guva vienu panākumu piecās cīņās, bet izslēgšanas turnīrā pirmajā kārtā ar 9:15 pārspēja ukraini Serhiju Šepticki un pusfinālā ar 9:15 atzina Izraēlas sportista Kanstantina Kavaliu pārākumu.