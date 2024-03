Video ⟩ Indianvelsas kungu un dāmu vienspēļu turnīros noskaidroti pusfinālisti

Alkarasa pretinieks cīņā par vietu finālā būs ATP ranga trešais numurs Janiks Sinners no Itālijas, kurš ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-3 pārspēja čehu Jirži Lehečku (ATP 32.).

Savukārt otru pusfināla pāri veidos mājinieks Tomijs Pols (ATP 17.), kurš ar 6-2, 1-6, 6-3 pieveica ranga devīto numuru Kasperu Rūdu no Norvēģijas, un krievs Daņiils Medvedevs (ATP 4.), kurš ar 7-5, 6-4 uzvarēja pasaules septīto raketi Holgeru Rūni no Dānijas.

Švjonteka pusfinālā tiksies ar Martu Kostjuku (WTA 32.) no Ukrainas, kura ceturtdaļfinālā ar 6-0, 7-5 krievieti pieveica Anastasiju Potapovu (WTA 33.).

Pusfinālu sasniedza arī pasaules trešā rakete Korija Gofa no ASV, kura ar 6-4, 6-3 uzvarēja ķīnieti Juaņu Jue (WTA 49.). Mājiniece cīņā par finālu tiksies ar WTA ranga devīto numuru Mariju Sakari no Grieķijas, kura 5-7, 6-2, 6-4 pārspēja Emmu Navarro (WTA 23.) no ASV.